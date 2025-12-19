В чек-листе собраны основные требования: наличие первичных средств пожаротушения, надёжная установка ёлки, безопасное подключение иллюминации.

В преддверии новогодних праздников МЧС РК подготовило чек-лист по пожарной безопасности при установке и оформлении новогодних ёлок, а также при проведении мероприятий по их зажжению.

В чек-листе собраны основные требования: назначение ответственных лиц, наличие первичных средств пожаротушения, надёжная установка ёлки, безопасное подключение иллюминации. Также запрещено использование пиротехники в помещениях и рядом со зданиями. Особое внимание уделено свободным эвакуационным путям, подъездам для пожарной техники и исправному состоянию источников противопожарного водоснабжения.

МЧС рекомендует владельцам и руководителям объектов, а также организаторам массовых мероприятий самостоятельно проверить безопасность установки новогодних ёлок и своевременно устранить выявленные нарушения.

Спасатели призывают казахстанцев ответственно относиться к вопросам личной и общественной безопасности.