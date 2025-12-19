Мужчина пропал пять дней назад.

В Атырауской области завершились поиски мужчины, который ранее пропал, отправившись на охоту. Тело охотника было обнаружено в степи, сообщает редакция

Мужчина 14 декабря выехал на охоту и после этого перестал выходить на связь с родственниками. Его отсутствие вызвало тревогу, после чего были организованы поисково-спасательные мероприятия. К поискам были привлечены спасатели, сотрудники полиции и волонтёры. В ходе поисков вблизи месторождения Ботахан был найден автомобиль УАЗ, принадлежащий пропавшему мужчине. Однако самого охотника тогда обнаружить не удалось, поиски продолжались.

В настоящее время тело мужчины найдено. Обстоятельства произошедшего и точная причина смерти устанавливаются. Назначены соответствующие проверки.