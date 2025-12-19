В Атырауской области завершились поиски мужчины, который ранее пропал, отправившись на охоту. Тело охотника было обнаружено в степи, сообщает редакция
Мужчина 14 декабря выехал на охоту и после этого перестал выходить на связь с родственниками. Его отсутствие вызвало тревогу, после чего были организованы поисково-спасательные мероприятия. К поискам были привлечены спасатели, сотрудники полиции и волонтёры. В ходе поисков вблизи месторождения Ботахан был найден автомобиль УАЗ, принадлежащий пропавшему мужчине. Однако самого охотника тогда обнаружить не удалось, поиски продолжались.
В настоящее время тело мужчины найдено. Обстоятельства произошедшего и точная причина смерти устанавливаются. Назначены соответствующие проверки.
- В Жылыойском районе в зарослях камыша был обнаружен труп мужчины 1964 года рождения. Отметим, что в розыск мужчина был объявлен 15 декабря. В настоящее время проводятся соответствующие проверочные мероприятия. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, - сообщили в полиции.