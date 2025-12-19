Без матери остались двое детей.

В Актобе проводится проверка по факту смерти 41-летней женщины и её новорождённого ребёнка, сообщает 31 канал. Родные погибшей считают, что трагедия могла произойти из-за действий сотрудников скорой помощи.

По словам супруга женщины, его жена регулярно наблюдалась у врачей и серьёзных проблем со здоровьем у неё не было. На седьмом месяце беременности мужчина вызвал скорую помощь после резкого повышения артериального давления у супруги.

Муж утверждает, что после сделанного укола женщине стало плохо — появились боли, жжение по всему телу, рвота и проблемы с дыханием. После этого её экстренно доставили в больницу.

Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии и провели кесарево сечение. Врачи диагностировали у неё пневмонию. Спустя две недели она скончалась, а ещё через десять дней умер и новорождённый ребёнок.

Родственники погибшей настаивают на привлечении фельдшеров скорой помощи к ответственности. В областном управлении здравоохранения сообщили о начале служебной проверки. По её итогам будут установлены точные причины смерти матери и ребёнка.

У погибшей остались двое детей — один уже совершеннолетний, второй учится в старших классах.