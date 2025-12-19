Решение принял президент страны Дональд Трамп после расследования дел о стрельбе в университетах Брауна и MIT.

Президент США Дональд Трамп временно приостановил программу лотереи грин-карт после расследования стрельбы в двух американских университетах, сообщает Associated Press.

13 декабря в университете Брауна произошёл инцидент с огнестрельным оружием: два человека погибли, ещё девять получили ранения. Подозреваемым признан 48-летний гражданин Португалии Невес Валенте, который ранее въехал в США по грин-карте. Мужчина также связан с делом о стрельбе в Массачусетском технологическом институте (MIT).

По указанию президента Министерство внутренней безопасности США, через Службу гражданства и иммиграции, приостановило действие программы Diversity Immigrant Visa.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что такому человеку не следовало разрешать въезд в страну.

По данным полиции Провиденса, Валенте учился в университете по студенческой визе с 2000 года. В 2017 году он получил иммиграционную визу через лотерею Diversity Visa и вскоре получил статус постоянного жителя США.