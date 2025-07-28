Бублик поднялся ещё на пять позиций в рейтинге ATP

По данным sportarena.kz, казахстанский теннисист Александр Бублик после победы в Кицбюэле (Австрия) поднялся на пять ступенек и находится на 25-м месте.

Другой казахстанский теннисист Александр Шевченко совершил прорыв на девять строчек, но всё ещё находится за пределами первой сотни – на 101-й.

Михаил Кукушкин занял 195-ю строчку.

Сразу 14 позиций отвоевал Бейбит Жукаев благодаря историческому выходу в основу «Уимблдона». Теперь Жукаев 204-й.

Лидирует в топе Янник Синнер, на втором Карлос Алькарас, на третьем месте Александр Зверев.



