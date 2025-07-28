103 ребенка гуляли ночью без сопровождения взрослых.

С 27 по 29 июля в области проходит акция «Дети в ночном городе». Об этом сообщил начальник местной полиции ДП ЗКО Олжас Ибрайымов. Цель — защитить детей, предупредить правонарушения и несчастные случаи с их участием. Полицейские усилили контроль за тем, чтобы дети не гуляли по ночам без взрослых. Уже в первый день акции выявлено 113 нарушений, из них — 103 случая, когда дети находились на улице после 23:00 без родителей.

С начала 2025 года несовершеннолетними совершено 2814 административных правонарушений. Из которых 1525 за нахождение в общественных местах в ночное время без сопровождения законных представителей. 296 родителей наказали за неисполнение обязанности по воспитанию и образованию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего.

— Хочу обратить внимание на то, что некоторые подростки носят при себе запрещённые предметы, такие как ножи или кастеты за незаконное ношение которых предусмотрена уголовная ответственность. Также выросло число дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Основные причины — это переход дороги в неположенном месте и игнорирование правил перевозки детей в автотранспорте. В связи с этим напоминаем родителям об обязанности разъяснять детям правила безопасного поведения на дороге, а также перевозка детей должна осуществляться исключительно с использованием детских автокресел, соответствующих возрасту и весу ребёнка. Это требование закона и ключ к сохранению жизни наших детей, — сказано в сообщении.

Начальник местной полиции добавил, что одной из актуальных проблем остается безопасность детей на воде. С начала года в области утонуло шесть детей.

В полиции напомнили, что купание в необорудованных и запрещённых водоёмах представляет серьёзную угрозу жизни и здоровью ребёнка. Также родителей попросили регулярно разъяснять детям правила ПДД и нормы общественного поведения, отметив, что нахождение несовершеннолетнего запрещено в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей с 22 до 6 часов утра, а вне жилища с 23 до 6 часов утра.











