В Казахстане внедряется новая модель детской службы на уровне первичного звена здравоохранения.

Как сообщили в министерстве здравоохранения РК, центром маршрутизации выступает участковый врач-педиатр. В случае выявления особенностей развития ребенок направляется в Центр раннего вмешательства, где обеспечивается супервизия патронажа, подключаются специалисты по питанию, развития, телемедицина и межведомственные службы.

В систему встроены кабинеты школьной медицины, профосмотров и вакцинации. Приоритет - непрерывное наблюдение за ребенком и координация помощи для всей семьи.

Первое — это самостоятельный сестринский прием. В рамках делегирования функций от врача к медицинской сестре расширен перечень состояний, с которыми может работать СМР. Это не только повышает доступность, но и позволяет врачам сосредоточиться на более сложных клинических случаях. Как результат — охват динамическим наблюдением вырос с 30 до 38%, что говорит о повышении системности в подходе к хроническим пациентам.

Второе — внедрение формата «запланированного приема». Время следующего приема определяется заранее для активного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями и снижением спонтанных обращений. Это позволяет сократить число экстренных обращений, снизить уровень госпитализации и повысить доверие населения к специалистам первичного звена.

Третье — функция «самостоятельной записи» для пациентов, состоящих на динамическом наблюдении. Пациенты теперь могут записаться на прием к профильным специалистам без посредничества регистратуры или участкового врача.

Также увеличен срок действия результатов диагностических услуг с 10 дней до 1-3 месяцев, что позволяет снизить число повторных обследований. К слову, количество диагностических услуг по перечню уменьшено с 507 до 344. Теперь они назначаются по четким клиническим показаниям, с обязательным обоснованием.

Это помогло снизить перегрузку диагностических служб и повысить точность назначения. Оптимизирован и перечень услуг третьего этапа медицинской реабилитации — с 97 до 26, говорят в министерстве.