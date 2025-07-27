За прошедшие сутки в четырех областях поезда столкнулись с крупнорогатым скотом.

С начала 2025 года в Казахстане поезда экстренно тормозили 893 раза. В 661 случае причиной стали животные, вышедшие на рельсы. Об этом передает Polisia.kz.

В полиции говорят, что из-за подобных происшествий не только гибнут животные, но и создается угроза безопасности движения поезда. Также это наносит материальный ущерб и сбой в графике движения поездов. Из-за экстренного торможения или столкновения могут травмироваться пассажиры и работники локомотивных бригад.

— Только за прошедшие сутки на территории Акмолинской, Алматинской, Жамбылской и Жетысуской областей были зарегистрированы наезды поездов на лошадей, а в Кызылординской и Алматинской областях произошло столкновение грузовых составов с крупным рогатым скотом, который находился в непосредственной близости к железнодорожному полотну и бесконтрольно пасся. Во всех указанных случаях транспортные полицейские оперативно установили владельцев животных, нарушивших правила выпаса скота в пределах полосы отвода железной дороги. Все они были привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в МВД РК.

В ведомстве напомнили, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Выпас скота рядом с рельсами запрещён. Это может привести к трагедии. Хозяева животных обязаны соблюдать правила.