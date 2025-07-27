Согласно закону "О защите прав потребителей", казахстанцы при оплате услуги имеют полное право на ее получение. При этом не всегда поставщики услуг до конца понимают свои обязательства.

Кредит на зубы, которые не вылечили: можно ли вернуть деньги в Казахстане

Лечение зубов стоит дорого. При этом клиника обязана предоставить услугу своему клиенту, или ей придется вернуть деньги в полном объеме. О том, как добиться возврата средств, сообщил NUR.KZ.

Согласно закону "О защите прав потребителей", казахстанцы при оплате услуги имеют полное право на ее получение. При этом не всегда поставщики услуг до конца понимают свои обязательства.

Недавно произошел показательный случай. Как рассказали в Комитете по защите прав потребителей, в Актобе мужчина оформил потребительский кредит почти на миллион тенге для установки коронок в частной стоматологии.

Все деньги (980 тыс. тенге) были перечислены клинике заранее, однако лечение не началось: не были сняты слепки зубов, не проведена диагностика и не определено количество необходимых материалов.

Когда клиент решил отказаться от услуг и потребовал вернуть деньги, клиника отказала, заявив, что якобы уже «начали работу» или «заказали материалы», хотя ни одно из этих утверждений не было подтверждено.

Тут важно понимать, что согласно статье 8-1 Закона РК «О защите прав потребителей», продавец не имеет права включать в договор условия, ущемляющие права потребителя: отказ возвращать средства является прямым нарушением этих прав.

Что сделал мужчина:

обратился в Департамент по защите прав потребителей по месту жительства;

получил правовую помощь – специалисты помогли составить претензию и объяснили, как ее правильно вручить;

подал претензию в клинику.

После вмешательства Департамента стоматология вернула всю сумму, а клиент, в свою очередь, погасил кредит в банке.

Таким образом, казахстанцам важно понимать, что никто не имеет право нарушать их права – если это происходит, нужно обращаться за помощью к специалистам, а не мириться с несправедливостью.

Между тем напомним, что казахстанцы имеют право не только на возврат средств. Согласно закону, обнаружив недостатки в оказанной услуге, граждане имеют право на бесплатное устранение минусов, скидку или даже на повторное оказание услуги.