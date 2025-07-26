По данным РГП «Казгидромет», 27 июля на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается дождь с грозой, град, ветер с порывами до 23 метров в секунду. Температура воздуха днем +28 градусов, ночью +15.
Дождь с грозой ожидается и в Атырауской области. Днем температура воздуха составит +30 градусов, ночью +20.
Дождь, грозу и шквальный ветер синоптики прогнозируют в Актюбинской области. Днем +25 градусов, ночью +15.
В Мангистауской области ожидается дождь с грозой, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +36 градусов, ночью +23.