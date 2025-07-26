В регионах ожидается усиление ветра и дожди.

Дождь, гроза и шквальный ветер: погода на 27 июля на западе Казахстана

По данным РГП «Казгидромет», 27 июля на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается дождь с грозой, град, ветер с порывами до 23 метров в секунду. Температура воздуха днем +28 градусов, ночью +15.

Дождь с грозой ожидается и в Атырауской области. Днем температура воздуха составит +30 градусов, ночью +20.

Дождь, грозу и шквальный ветер синоптики прогнозируют в Актюбинской области. Днем +25 градусов, ночью +15.

В Мангистауской области ожидается дождь с грозой, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +36 градусов, ночью +23.



