Уже четвёртый год подряд он собирает тысячи людей со всего Казахстана и даже из соседней России. В этом году организаторы ждут более восьми тысяч гостей.

AGROFEST — это не только выставка сельхозтехники. Это настоящий праздник для всей семьи. Здесь можно увидеть вживую современные тракторы, комбайны и другую технику, познакомиться с красивыми и редкими животными, включая знаменитую породу коров «Акбас», выведенную в Западном Казахстане. Также посетить контактный зоопарк и мастер-классы для детей, попробовать много вкусной еды на фудкортах. Послушать живую музыку на фестивале AgroSound. Посмотреть турнир по кокпару, национальные игры и даже показ мод в этностиле.

— Мы с мужем и детьми впервые побывали на AGROFEST, и честно — не ожидали, что будет так интересно и масштабно. Огромная территория, много техники, животных, вкусной еды и развлечений для всех. Дети в восторге от контактного зоопарка. Мужу понравилось, что можно было вживую посмотреть и даже посидеть в новых тракторах и комбайнах, всё очень современное. Отличное настроение, классная музыка. Атмосфера была настоящего праздника, — поделилась жительница Уральска Алина.

Стоит отметить, что на AGROFEST съехались лучшие фермеры, учёные, производители техники и агроэксперты.