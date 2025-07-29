Дальнобойщики вновь выстаивают многокилометровую очередь ,чтобы пересечь государственную границу Казахстана и России.

В редакцию «МГ» обратились водители фур с жалобой на многокилометровые очереди. По их словам, пробка длиной в 24 км образовалась в сторону Казахстана на посту «Сырым». Нейтральная территория в сторону казахстанского поста заполнена большегрузами.

— Скажите, пожалуйста, почему Казахстан издевается на нами, дальнобойщиками?! Сейчас очередь из фур со стороны России в сторону Казахстана 24 километра. Российский пост «Маштаково» работает нормально, они проверят фуры и ждут, когда большегрузы смогут выехать на нейтралку. А машины не двигаются, потому что казахстанская сторона не работает. Ещё казахстанская сторона начала внедрять незаконные требования: проверяют фуры, у которых нет проходов и разворачивают их обратно в Россию. Мы проходим в «Маштаково» рентген. При этом всегда в новостях говорят, что у Казахстана на посту «Сырым» есть все средства для досмотра авто, а на самом деле ничего нет, — пишут в обращении водители фур.

К слову, такая ситуация была на границе и в минувшие выходные. В департаменте государственных доходов ЗКО ответили на жалобу и сообщили, что они работают в штатном режиме.

Напомним, 1 июля в Палате предпринимателей ЗКО состоялось совещание касательно предстоящей реконструкции и модернизации автомобильного пункта пропуска «Сырым» на казахстанско-российской границе. Тогда стало известно, что 10 июля пункт пропуска Сырым частично закроют на реконструкцию, которая продлится 16 месяцев. Легковые автомобили и пассажирские автобусы будут перенаправлять на посты — «Таскала», «Шаган» и «Аксай».

9 июля и.о. директора ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Мирлан Насипов сообщил, что закрытие пункта пропуска «Сырым» перенесли на неопределенное время. Позже в ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» сообщили, что из-за строительных работ проезд через пункт пропуска временно закроют для легковых автомобилей и общественного транспорта с 4 августа 2025 года. Ограничения будут действовать ориентировочно до 31 декабря 2026 года.