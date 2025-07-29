«Дайте воды»: в Алматы сняли на видео подростков в неадекватном состоянии

Пугающие кадры разлетелись в соцсетях. На кадрах видно, как юноши и девушки лежат и сидят на земле и ни на что не реагируют. Лишь одна девушка попросила дать ей воды.

Казахстанцы предположили, что подростки оказались под воздействием психотропных препаратов и начали бить тревогу. Однако детский омбудсмен Алматы Диана Ерлан сообщила, что дети были пьяны.

– Подростки полицией были установлены и доставлены в управление полиции. Двое детей доставлены в ДГКБ (алкогольное опьянение), остальные для медицинского освидетельствования. Полиция составила адмпротокол и зарегистрировала факт. Материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних, – сообщила Диана Ерлан.

В полиции уточнили, что инцидент произошел в Медеуском районе Алматы. На видео были запечатлены 5 подростков.

Сейчас идет проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего: с кем они находились и где приобрели спиртное.