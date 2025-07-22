Из-за строительных работ проезд через пункт пропуска временно закроют для легковых автомобилей и общественного транспорта с 4 августа 2025 года. Ограничения будут действовать ориентировочно до 31 декабря 2026 года.

Автомобильный пункт пропуска «Сырым», расположенный на казахстанско-российской границе, начали реконструировать. Об этом сообщили в «КазАвтоЖоле».

— Из-за строительных работ проезд через пункт пропуска временно закроют для легковых автомобилей и общественного транспорта с 4 августа 2025 года. Ограничения будут действовать ориентировочно до 31 декабря 2026 года. В настоящее время сроки определены, и реконструкция будет проводиться в соответствии с утвержденным графиком, — говорится в сообщении национальной компании.

«КазАвтоЖол» предлагает альтернативные пункты пропуска для пересечения границы:

«Шаган» (РК) / «Тёплое» (РФ) – двусторонний, для граждан Республики Казахстан и Российской Федерации. Расположен на 33 км дороги KZ07-01 Уральск – граница России.

«Аксай» (РК) / «Илек» (РФ) – международный. Расположен на 144 км дороги KZ07-04 Подстепное – Фёдоровка – граница России.

«Таскала» (РК) / «Озинки» (РФ) – международный. Расположен на 104 км дороги KZ07-06 Уральск – Таскала – граница России.

— Призываем всех участников дорожного движения заранее планировать маршрут и учитывать возможное увеличение трафика на указанных направлениях. Рекомендуется выезжать заблаговременно для своевременного и комфортного пересечения границы, — сообщили в национальной компании.

К слову, в сутки через пункт пропуска проходят более 1300 грузовых, 800 легковых авто более шести тысяч пассажиров.

Ранее сообщалось, что строительно-монтажные работы пункта пропуска «Сырым» обойдутся в 22 миллиарда тенге. Там планируют построить трёхэтажное административное здание, два инспекционных досмотровых комплексов. Количество полос движения увеличат до 12-ти и ещё будет две полосы для крупногабаритного транспорта.

Напомним, первого июля в Палате предпринимателей ЗКО состоялось совещание касательно предстоящей реконструкции и модернизации автомобильного пункта пропуска «Сырым» на казахстанско-российской границе. Тогда стало известно, что 10 июля пункт пропуска Сырым частично закроют на реконструкцию, которая продлится 16 месяцев. Легковые автомобили и пассажирские автобусы будут перенаправлять на посты — «Таскала», «Шаган» и «Аксай». Девятого июля и.о. директора ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Мирлан Насипов сообщил, что закрытие пункта пропуска «Сырым» перенесли на неопределенное время.