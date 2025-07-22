В ЗКО и еще в пяти областях Казахстана ухудшилась покупательская способность

В первом квартале текущего года номинальная заработная плата работников в Казахстане составила 423,1 тысяч тенге — на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Наибольшая среднемесячная номинальная заработная плата была зафиксирована в Атырауской (634,2 тысяч тенге), Мангистауской (621,3 тысяч тенге) и Улытауской (599 тысяч тенге) областях, тогда как наименьшие значения были отмечены в Северо-Казахстанской (300,1 тысяч тенге), Жетысуской (308,4 тысяч тенге) и Жамбылской (308,9 тысяч тенге) областях. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала finprom.kz.

В 6 из 20 регионах страны в шести наблюдалось уменьшение индекса реальной заработной платы, что означает ухудшение покупательной способности зарплат жителей этих регионов: они уже не покрывают тот объём товаров и услуг, который обеспечивали годом ранее. К таким регионам относятся Западно-Казахстанская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Акмолинская и Мангистауская области.

Карагандинская область стала единственным регионом, где индекс реальной заработной платы остался на прежнем уровне, не показав изменений. В остальных регионах был зафиксирован рост покупательной способности зарплат.