Казахстанскую нефть переправляли в Узбекистан через подземный туннель

Прокуратура и Департамент АФМ по Туркестанской области и ДКНБ, совместно с правоохранителями из Узбекистана пресекли деятельность международной преступной группы, организовавшей контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель.

На приграничной территории между Казахстаном и Узбекистаном группа лиц проложила подземный туннель длиной 450 м.

Незаконная деятельность осуществлялась в течение 2-х месяцев. За этот период преступная группа наладила устойчивую контрабандную схему, включающую финансирование из-за рубежа, логистику и вывоз горюче-смазочных материалов.

Одновременно с казахстанской стороной правоохранительные органы Республики Узбекистан провели аналогичные мероприятия на своей территории.

В ходе операции установлены все участники преступной схемы, в том числе граждане Узбекистана. Подозреваемыми признали пять граждан Казахстана.

Сейчас расследование окончено, дело направлено в суд.

Фото: unsplash.com