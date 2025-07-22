Мужчину с наркотиками задержали в Уральске

Сотрудники полиции в Уральске задержали 29-летнего мужчину, у которого при себе обнаружили свертки с подозрительным веществом, изоленту, зип-пакеты и электронные весы.

Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности. По информации полиции, задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные и хулиганские преступления.

В ходе личного досмотра у него изъяли 13 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. По предварительным данным, это может быть наркотик, предназначенный для сбыта путем «закладок». Возбуждено уголовное дело.

Полиция проводит расследование, устанавливаются возможные каналы поставки и соучастники. Стражи порядка напоминают: участие в незаконном обороте наркотиков — тяжкое преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность.