В микрорайоне Балыкши капитально ремонтируют среднюю школу имени А. Жангельдина на 620 мест, среднюю школу №9 имени Ш. Уалиханова, рассчитанную на 588 учащихся, а также детский сад № 27 «Ақбота» на 200 малышей. Об этом рассказали в Региональной службе коммуникаций.

В школе имени А. Жангельдина работы завершили на 85%. По плану учебное заведение должны ввести в эксплуатацию до 25 августа. В средней школе №9 работы начались 15 дней назад, срок сдачи объекта – декабрь. В обеих школах обновят фасад и крышу, отремонтируют полы и стены, заменят двери и окна. Кроме того, обновят инфраструктуру и проведут благоустройство территории. В детском саду № 27 полностью обновляют фасад здания и инфраструктуру. По плану все работы здесь завершатся к 19 августа.

Как отметила руководитель городского отдела образования г.Атырау Айнагуль Дюсекенова, их цель — обеспечить детям безопасные и современные условия для получения образования.

— Будет обновлена материально-техническая база школ. Капитальный ремонт финансируется за счёт местного бюджета. Ученики ремонтируемых объектов по решению областного управления образования и городского отдела образования с согласия родителей временно переведены в близлежащие учебные заведения: учащиеся средней школы имени А. Жангельдина – в среднюю школу имени М. Монкеулы №6, младшие классы школы № 9 – в гимназию №3, а старшеклассники – в среднюю школу имени Ж. Жабаева №21, — рассказала Айнагуль Дюсекенова.

Кроме того, все школы города Атырау проходят плановый ремонт. Отметим, что в прошлом году капитально отремонтировали среднюю школу №4 имени Ю. Гагарина, среднюю школу №8 имени У. Атамбаева, среднюю школу №23 имени А. Байтурсынова, а также школу «Амангельды» в сельском округе Дамба.