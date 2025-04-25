По данным управления образования ЗКО, в 2025 году в регионе планируют построить восемь новых школ. Из них три — с казахским языком обучения, пять — со смешанным. Язык обучения выбирается в зависимости от спроса местных жителей. Средства на строительство новых школ в рамках национального проекта «Комфортная школа» выделены фондом АО «Самрук-Казына». Кроме того, часть школ строится за счёт социально-инвестиционных проектов компании КПО б.в.
Где появятся новые школы:
Уральск:
– Областная специализированная школа-лицей №8 для одарённых детей
– Комфортная школа на 600 мест по ул. Жангирхана (рядом с Медколледжем)
Район Байтерек:
– Комфортная школа на 1200 мест в селе Достык
– Комфортная школа на 600 мест в селе Трекино
Бурлинский район:
– Комфортная школа на 300 мест на улице М. Ихсанова в Аксае
– Комфортная школа на 900 мест в 13 микрорайоне Аксая
– Комфортная школа на 300 мест в посёлке Пугачёво
Казталовский район:
– Школа на 60 мест в селе Коныс
Всего после строительства будет создано 4360 новых ученических мест.
Что будет внутри школ:
Все новые школы будут соответствовать современным стандартам. В них появятся STEM-кабинеты, цифровые классы, спортивные залы, мастерские. Обязательно предусмотрят условия для детей с особыми потребностями (инклюзивное обучение). За качеством строительства следят родители и общественность. Это школы с удобным, эргономичным пространством. В них особое внимание уделяется доступности и инклюзии. При строительстве соблюдаются все строительные, санитарные и противопожарные нормы.
Как решают проблему с трёхсменным обучением?
Как сообщили в управлении образования ЗКО, сейчас в области восемь школ работают в три смены — четыре из них находятся в Уральске. Чтобы решить эту проблему, строят новые комфортные школы за счёт местного бюджета и инвестпроектов, в том числе от компании КПО б.в. Также в этом году планируется проведение капитального ремонта в пяти школах в рамках реновации 1300 школ. В 2025 году на капитальный ремонт этих школ из местного бюджета выделено 4 миллиарда 166 миллионов тенге.
Капитальный ремонт планируется:
- «Общеобразовательная школа имени Г.Махамбетова» Акжаикского района,
- «Школа-лицей Қарөзен» Казталовского района,
- «Средний общеобразовательный комплекс» школа детский сад «Белес» района Бәйтерек,
- «Средний общеобразовательная школа имени Л.Клышева» района Чингирлау,
- «Средняя общеобразовательная школа» имени Д.Нурпеисовой района Жангала.
Также в области остаются 16 аварийных школ. Власти работают над решением этой проблемы: проводятся переговоры с инвесторами и рассматриваются варианты строительства по механизму государственно-частного партнёрства (ГЧП).