Ремонт в пяти школах сделают в рамках реновации 1300 школ.

По данным управления образования ЗКО, в 2025 году в регионе планируют построить восемь новых школ. Из них три — с казахским языком обучения, пять — со смешанным. Язык обучения выбирается в зависимости от спроса местных жителей. Средства на строительство новых школ в рамках национального проекта «Комфортная школа» выделены фондом АО «Самрук-Казына». Кроме того, часть школ строится за счёт социально-инвестиционных проектов компании КПО б.в.

Где появятся новые школы:

Уральск:

– Областная специализированная школа-лицей №8 для одарённых детей

– Комфортная школа на 600 мест по ул. Жангирхана (рядом с Медколледжем)

Район Байтерек:

– Комфортная школа на 1200 мест в селе Достык

– Комфортная школа на 600 мест в селе Трекино

Бурлинский район:

– Комфортная школа на 300 мест на улице М. Ихсанова в Аксае

– Комфортная школа на 900 мест в 13 микрорайоне Аксая

– Комфортная школа на 300 мест в посёлке Пугачёво

Казталовский район:

– Школа на 60 мест в селе Коныс

Всего после строительства будет создано 4360 новых ученических мест.

Что будет внутри школ:

Все новые школы будут соответствовать современным стандартам. В них появятся STEM-кабинеты, цифровые классы, спортивные залы, мастерские. Обязательно предусмотрят условия для детей с особыми потребностями (инклюзивное обучение). За качеством строительства следят родители и общественность. Это школы с удобным, эргономичным пространством. В них особое внимание уделяется доступности и инклюзии. При строительстве соблюдаются все строительные, санитарные и противопожарные нормы.

Как решают проблему с трёхсменным обучением?

Как сообщили в управлении образования ЗКО, сейчас в области восемь школ работают в три смены — четыре из них находятся в Уральске. Чтобы решить эту проблему, строят новые комфортные школы за счёт местного бюджета и инвестпроектов, в том числе от компании КПО б.в. Также в этом году планируется проведение капитального ремонта в пяти школах в рамках реновации 1300 школ. В 2025 году на капитальный ремонт этих школ из местного бюджета выделено 4 миллиарда 166 миллионов тенге.

Капитальный ремонт планируется:

«Общеобразовательная школа имени Г.Махамбетова» Акжаикского района,

«Школа-лицей Қарөзен» Казталовского района,

«Средний общеобразовательный комплекс» школа детский сад «Белес» района Бәйтерек,

«Средний общеобразовательная школа имени Л.Клышева» района Чингирлау,

«Средняя общеобразовательная школа» имени Д.Нурпеисовой района Жангала.

Также в области остаются 16 аварийных школ. Власти работают над решением этой проблемы: проводятся переговоры с инвесторами и рассматриваются варианты строительства по механизму государственно-частного партнёрства (ГЧП).



