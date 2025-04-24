Средства на замену лифтов уже выделены.

В городе Аксай имеется 216 лифтов, из них 94 лифта прошли модернизацию, в целом текущее техническое состояние лифтов удовлетворительное, сообщили в акимате Бурлинского района.

— В последний раз капитальный ремонт 16 лифтов проводилась в 2024 году в рамках исполнения постановления Правительства Казахстана «Об утверждении Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2029 годы». Еще 53 лифта нуждаются в капитальном ремонте или замене, из числа которых, на сегодняшний день, разработаны проектно-сметные документации и получены положительные заключения государственной экспертизы по капитальному ремонту или замене 32 пассажирских лифтов, финансирование по которым планируется из государственного бюджета. Из вышеуказанного количества пассажирских лифтов по 10 лифтам выделено финансирование: на замену пяти лифтов из областного бюджета и на замену пяти лифтов из районного бюджета, - рассказали в акимате района.

Как стало известно, в жилищном фонде Аксая насчитывается 156 многоквартирных жилых домов. Средний возраст домов составляет порядка 30 лет.

— Из общего числа многоквартирных домов нуждаются в модернизации 53 дома. Согласно постановлению правительства Казахстан «Об утверждении Государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы» были отремонтированы крыши: в 2017 году – 2; в 2018 году – 5; в 2019 году – 1; в 2020 году – 4; в 2022 году – 6; в 2023 году – 2, - отметили в ведомстве.

За последние два года также две кровли отремонтировали по программе развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2029 годы.