В стране вводятся изменения в правила перевозок пассажиров.

Казахстанцам вернут стоимость билета на поезд, который опаздывает более одного часа

Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта РК, билеты будут продаваться от 45 суток до 10 минут до отправления поезда, на пригородные поезда от 10 суток до 10 минут.

Продажа билетов на места в специализированном купе, предназначенном для проезда людей с инвалидностью, производится:

за 45 суток: лицам с инвалидностью первой группы и его сопровождающему, ребенку с инвалидностью и его сопровождающему, лицу следующему при неотложных поездках в (из) медицинской организации и его сопровождающему;

за 7 суток остальным группам инвалидности.

Необходимо предъявить документы удостоверяющие личность и подтверждающие инвалидность, лицу которое следует при неотложных поездках – документ удостоверяющий личность и документ, выданный медицинским учреждением, где указано что пассажи нуждается в таковой поездки, а также в сопровождении.

Оформление и возврат билетов можно производить также по электронным документам посредством сервиса цифровых технологии.

Льгота на проезд по социально-значимым сообщениям в размере 50% от стоимости проезда предоставляется:

лицам всех групп инвалидности, а также детям с инвалидностью (до 18 лет);

сопровождающим людей с инвалидностью 1, 2 группы и детей с инвалидностью (до 18 лет).

Возврат льготного билета, оформленного для человека с инвалидностью производится вместе с билетом сопровождающего лица в билетной кассе. При этом допускается возврат льготного билета сопровождающего без привязки к льготному билету, оформленному для человека с инвалидностью.

Подача заявки от организованных групп пассажиров, детей на резервирование мест в поездах принимается от 45-ти суток и не позднее трех суток до отправления поезда.

При отмене поезда стоимость проезда возвращается полностью.

При возврате билета на поезд который опаздывает более одного часа, стоимость проезда пассажиру возмещается полностью. Для этого билет нужно вернуть до одного часа после отправления поезда со станции указанной в билете.

Пассажир имеет право получить полную стоимость проезда и сборов при отказе от поездки на обратный выезд ввиду опоздания согласованных поездов по вине железной дороги.

Перевозчик выплачивает штраф за опоздание пассажирского поезда в размере 3% от стоимости билета за каждый полный час задержки, но не более стоимости билета на основании акта об опоздании пассажирского поезда на станцию прибытия, составленного работниками вокзала, заявления пассажира при предъявлении билета.

Заявление на выплату штрафа за опоздание пассажирского поезда можно подать в течение шести месяцев с момента опоздания пассажирского поезда.

Не допускается оформление более одного льготного билета на одного ребенка в возрасте до 15 лет в одном поезде по одному маршруту.

Изменения вступили в силу с 22 апреля 2025 года.



