25 апреля без газа останутся несколько сёл ЗКО

По информации единого контакт-центра ikomek, 25 апреля с 9:00 до 17:00 подачу газа приостановят в четырёх населенных пунктах: посёлок Жайык (235 домов), посёлок Желаево (179 домов), с/о Хуторок (112 домов) и с/о Дружба (73 дома).

— Западно-Казахстанский производственный филиал АО «QAZAQGAZ AIMAQ» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи газа, в связи с проведением плановых ремонтных работ на газопроводе ЗКО, район Байтерек, сельский округ Байконыс,— сообщили в ikomek.

В целях безопасности, жителей области просят не оставлять газовые приборы без присмотра и перекрывать краны перед газовым оборудованием.



