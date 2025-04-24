Демонтажные работы уже начались, набережную планируют закончить к осени этого года.

Заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев рассказал, что набережную реки Урал у стелы начали разбирать для подготовки к масштабной реконструкции. Набережная станет более современной — в стиле хай-тек. Проект включает расширение территории до района Курени. Но из-за высокой стоимости реконструкцию и строительство разделили на два этапа. Первый этап перестройка обойдётся в 1,3 миллиарда тенге.

Демонтажные работы на набережной Урала. Фото Жулдызхан Хасангалиевой.

Набережную построили в 2011 году, ее площадь около двух гектаров. Она быстро пришла в негодность из-за паводков и некачественного ремонта. После наводнений разрушались гранитные плиты и брусчатка. В новом проекте от южных специалистов эти риски учтены — все материалы будут закреплены прочно, с расчётом на затопление.

— Нижнюю часть набережной будут поднимать на 1,5 метра, чтобы даже в случае половодья она не оказывалась под водой. Теперь нижняя часть будет почти на одном уровне с фонтаном и станет выполнять функцию дамбы. Материалы будут крепиться надёжно: если в 2011 году гранитную плитку устанавливали на плиточный клей, то теперь будет использован другой способ — с помощью проволоки и крепления на бетон. Это нужно для того, чтобы даже при затоплении, как в прошлом году, плитка и покрытия оставались на месте. На набережной появятся спортивные и детские зоны, футбольная и баскетбольная площадки, а также зона воркаута. У берега планируется площадка для пляжного волейбола. Она будет сезонной, а после паводка, когда вода отступит, песок будут пополнять. Старую брусчатку полностью демонтируют, вместо неё уложат новую крупную плиточную брусчатку. Она будет выглядеть более эстетично и современно. Также на набережной появится множество зон для отдыха, малых архитектурных форм, скамеек в виде качелей и зелёных насаждений. Причём озеленение планируют не только по краям, но и в центральной части набережной, — рассказал Жандос Дуйсенгалиев.

По словам спикера, при разработке проекта набережной учли пожелания уральцев, а также мнения архитекторов и урбанистов. Однако в процессе реконструкции возможны небольшие изменения и корректировки. На набережной появятся разные виды скамеек, урны, новые столбы освещения — света будет много, в том числе предусмотрены зоны отдыха для пожилых людей. Особое внимание уделят ландшафтному дизайну: обсуждается идея украсить территорию горными камнями. Фонтан, который уже стоит на набережной, сохранят, но обновят его внешний вид.

Фото предоставили в акимате города

В будущем набережную продолжат до района Курени, где также появятся зоны для отдыха, детские и спортивные площадки. Кроме того, идут переговоры с наследниками кафе «Шале», которое ранее находилось на площади и сгорело. Акимат предложил либо построить что-то новое на этом месте, либо обменять участок на другой. Власти уверены, что обновлённая набережная станет одним из самых популярных мест для отдыха в городе и поможет разгрузить городской парк культуры и отдыха и площадь Первого президента.

Фото предоставили в акимате города

К слову, старую плитку с набережной используют для обустройства тротуаров вдоль проспектов Абая, Назарбаева и Абулхаир хана, в местах, где раньше не было дорожек и была только грязь. Качели, установленные пару лет назад за счёт проекта «Бюджет народного участия», тоже не исчезнут — их вернут на набережную после завершения работ. Ведутся переговоры с отделом цифровизации и департаментом полиции по вопросу установки камер наблюдения. Завершить первый этап реконструкции планируют в сентябре 2025 года.

Напомним, что в этом году на 1,6 млрд тенге укрепят берег в районе Куреней. Еще отремонтируют пешеходный мост в парке культуры и отдыха. Также началась реконструкция двух скверов.