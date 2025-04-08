На 1,6 млрд тенге укрепят берег: в районе Уральска проведут обследование домов

Аким Уральска отметил, что они зафиксируют состояние домов и если после забивки свай оно ухудшится, то дома восстановят за счёт бюджета.

В начале марта 2025 года стало известно, что в южной части Уральска проведут берегоукрепительные работы на сумму 1,6 миллиарда тенге. Такое решение приняли власти из-за того, что береговая линия реки подвергается интенсивному размыву, от чего происходит смещение русла реки в сторону города.

Буквально через пять дней обеспокоенные местные жители пришли в акимат Уральска и выразили своё недовольство относительно разработанного проекта по берегоукреплению. Они переживают за то, что при забивании свай их дома могут разрушиться. Тогда проектировщик ТОО «Уралводпроект» Юлия Коновалова пояснила, что предусмотреть другой способ установки свай невозможно.

Аким Уральска Мурат Байменов отметил, что заказчиками проекта являются управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО.

— Мы выезжали на место. Работы будут выполнять две подрядные организации. С обоими я переговорил и попросил, прежде чем приступить к забиванию свай, чтобы они провели обследования домов, которые возможно будут находиться в зоне повреждений. Дома старые, некоторым по 100 лет. Каждый владелец должен проводить своевременный ремонт своего частного дома. Тем не менее, мы зафиксируем состояние этого дома и если после забивки свай состояние дома ухудшится, то мы будем восстанавливать дома за счёт бюджета, — пояснил Мурат Байменов.

Местные жители выразили своё недовольство относительно разработанного проекта.