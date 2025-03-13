Русло реки Урал смещается в сторону города: уральцы не довольны проектом берегоукрепления

В южной части Уральска проведут берегоукрепительные работы на сумму 1,6 миллиарда тенге. Береговая линия реки подвергается интенсивному размыву, от чего происходит смещение русла реки в сторону города.

Недавно стало известно, что в южной части Уральска проведут берегоукрепительные работы на сумму 1,6 миллиарда тенге. Такое решение приняли власти из-за того, что береговая линия реки подвергается интенсивному размыву, от чего происходит смещение русла реки в сторону города.

В акимате Уральска состоялась встреча жителей района Курени с заместителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Дарханом Закарином, заместителем акима Уральска Жандосом Дуйсенгалиевым и председателем комиссии партийного контроля филиала ЗКО партии Amanat Махамбетом Султангалиевым.

Местные жители выразили своё недовольство относительно разработанного проекта по берегоукреплению. К слову, проект состоит из двух частей, первый - это берегоукрепление Урала от улицы Шамсутдинова до пристани и второй этап — от улицы Чичерная до улицы Шамсутдинова. Проектировщик ТОО «Уралводпроект» Юлия Коновалова разрабатывала этот проект. Она отметила, что главная цель предотвратить обрушение берега, а также защитить жилые дома микрорайона от разрушения во время паводка.

— Только за 2014-2017 годы размыв берега составил 1,5-2 метра. Сейчас береговая линия приблизилась вплотную в жилым домам, которые находятся в 5-7 метрах от обрыва берега. Некоторые приусадебные участки жилых домов частично смыты, — пояснила Юлия Коновалова.

По её словам, до начала выполнения строительных работ берег реки очистят от кустарников, деревьев, растительности. Снимут некачественный слой грунта и вывезут его на полигон в районе Байтерек. Конструкция берегового укрепления будет выполнена на свайном основании с передней железобетонной стенкой и откосом, укреплённым железобетонными плитами.

Однако это больше всего и возмутило местных жителей, они говорят, что при забивании свай их дома могут разрушиться. Но предусмотреть другой способ установки свай, по словам проектировщика — невозможно.

— Это не один дом, фактически все дома будут подвержены разрушению, находящиеся вблизи берега, — сказал житель микрорайона Курени Юрий Кобзарева.

Жительница микрорайона Курени Татьяна Самсонова задала вопрос, почему некоторые названия улиц в проекте указаны некорректно, ведь их переименовали более 10 лет назад и если есть такие ошибки, то как могли выделить деньги на такой проект.

— И почему на место проведения работ предусмотрели съезды, которые доставляют местным жителям неудобства, хотя для этого есть альтернативный заезд. У нас историческая часть города, и когда ремонтируют любое историческое здание, проявляется индивидуальный подход. Почему у нас нет такого подхода? Мы не против берегоукрепления, мы против того, чтобы рушили наш яр, рушили дома. Поймите, что вы делаете не какой-то там штамповый проект. Если бы архитектор жила бы у нас в Куренях, то был бы совсем другой проект, — говорит Татьяна Самсонова.

Жители отмечают, что проект ещё толком не начали делать, а толчки в домах уже ощущаются.

— Просто ковш копает, а у меня дома вся посуда прыгает. У нас там пустоты и это надо учитывать, — сказала Самсонова. — Вы проверяли наш берег на безопасность? У нас углубляли Урал по улице Шамсутдинова, выкинули огромный ящик со снарядами. Приезжали сапёры, всё увозили. Это небезопасно.

Также жителей возмутило, что их раньше не осведомили об этом проекте. Они недовольны тем, что вырубают деревья. По проекту, зелёные насаждения компенсируют в пятикратном размере, отметил заместитель градоначальника.

Жандос Дуйсенгалиев отметил, что предотвратить сложившуюся ситуацию с размывом берега и спасти город от возможной большой воды на протяжении, как минимум ближайшие 50 лет, необходимо провести берегоукрепление. И вопрос с названиями улиц в проекте ничего не меняет, главное качественно проведённая работа.

Дархан Закарин рассказал, что съезд который там сделали - временный, чтобы провести технику, а грунт срывают до проектной отметки.

— В этом году ожидается поднятие реки Урал до 320-520 сантиметров, это ниже чем в прошлом году. Прошлогодний паводок всё-таки может повториться в последующие годы, — пояснил Закарин.

Он также заявил, что проект обсуждали в 2023 году на общественных слушаниях, а объявления о предстоящем слушании были в газетах. К тому же, он сам докладывал на одном из брифингов об этом проекте.

Дуйсенгалиев пояснил, что по поводу разрушения, акимат возможно проведёт реквизицию жилых домов вместе с земельными участками. И только после оценки, будут выплачивать средства по рыночной стоимости.

— Этот проект реализуется. Это стратегический объект, который необходим городу, — сказал заместитель градоначальника.

Также чиновники заверили, что на все жалобы они реагируют и будут искать решения и компромиссы.