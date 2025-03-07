Русло реки Урал смещается в сторону города: На 1,6 млрд тенге укрепят берег в Уральске

Береговая линия Урала подвергается интенсивному размыву, от чего происходит смещение русла реки в сторону города.

Как рассказал заместитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Дархан Закарин, прошлогодние паводковые ситуации показали необходимость проведения берегоукрепительных работ Урала на южной части города Уральск.

— На протяжении многих лет во время весеннего половодья от улицы Чичерная до старой пристани береговая линия Урала подвергалась интенсивному размыву, происходит смещение русла реки в сторону города. Седьмого февраля акимат ЗКО постановил провести берегоукрепительные работы реки Урал, на которые выделили 400 миллионов тенге. После корректировки стоимость проекта «Строительство объекта «Берегоукрепление реки Урал от улицы Шамсутдинова до пристани Уральска» составила 792 миллиона тенге. Второй этап проекта обойдётся в 881 миллион тенге, — сообщил Дархан Закарин.

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Марат Молдашев дополнил, что общая стоимость проектов составит более 1,6 миллиарда тенге. Он отметил, что 400 миллионов уже выделены и работы планируют начать в марте 2025 года. Остальные средства должны выделить из республиканского бюджета.