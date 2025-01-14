Паводки 2025 года: в МЧС взяли на контроль опасные участки Уральска

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана продолжает подготовку к паводковому периоду 2025 года, осуществляя координацию местных исполнительных органов по реализации противопаводковых мероприятий.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана продолжает подготовку к паводковому периоду 2025 года, осуществляя координацию местных исполнительных органов по реализации противопаводковых мероприятий.

- На сегодняшний день, минимизация паводковых угроз 2025 года в регионах реализуется республиканскими и региональными программными документами. Кроме того, по завершению паводкового периода 2024 года, местными исполнительными органами совместно с территориальными подразделениями МЧС проведена корректировка и уточнение перечня паводкоопасных населенных пунктов и участков, по результатам которого их количество по итогам 2024 года составило 1 223, - сообщили в МЧС.

Отмечается, что на Западе Казахстана также ведутся противопаводковые мероприятия. Опасные участки на территории Уральска находятся на контроле. Заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов, аким города Мурат Байменов и вр.и.о. начальника городского управления по чрезвычайным ситуациям Олжас Абдрахман посетили опасные участки, а именно села Деркул, Коминтерн, садоводческие товарищества «Венера», «Речник», «Ягодка».

- На сегодняшний день для защиты территории ряда населенных пунктов, находящихся под угрозой подтопления, ведутся работы по засыпке грунтом, перекопке каналов, установке водопропускных сооружений, сооружению водоотводных, очистке каналов, где скапливается талая вода. Было уделено особое внимание проводимым работам, также подрядчикам были даны конкретные поручения, которые требовались к своевременному выполнению, - говорится в сообщении.

Противопаводковые мероприятия проводятся в Восточном Казахстане и Павлодарской области.