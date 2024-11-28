Будет ли паводок в 2025 году и как к нему готовятся в Уральске

Специалисты конкретно не могут сказать будет ли паводок, но уровень реки Жайык по сравнению с прошлым годом на 1,5-2 метра выше. Как нам сказали в «Казгидромете» и «Казводхозе» многое зависит от зимнего периода.

На общественном совете подняли вопрос о противопаводковых работах. Член общественного совета Уральска Михаил Дудниченков спросил: как готовится департамент ЧС к весеннему сезону.

— Многие дачники говорят, что в этом году, якобы ЧС не вовремя провели взрывные работы льда, были в каких-то местах заторы на Чагане и это дополнительно повлияло на подтопление дач в этом году. Как ДЧС готовятся к сезону, — спросил Михаил Дудниченков.

О подготовке ДЧС к весеннему периоду рассказал заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев.

— Взрывными работами занимается департамент ЧС, но место локации мы определяем совместно. Были вопросы по несвоевременным взрывам и также говорили, что взрывов было мало. В этом году департамент ЧС уже провел процедуры по госзакупу, определили взрывников. Надеюсь, эти работы проведут своевременно. Возможно чрезвычайной ситуации и не будет, но они готовы к этим работам, — заверил замакима города.

Также он сообщил, что в этом году в подготовке к паводкам укрепили дамбы.

— Дамбы из мешкотар мы демонтировали, потому что они портятся. Мешки убрали и начали работы по укреплению из грунта. Эти работы ведут и до конца декабря планируют завершить. Там где нет доступа для спецтехники, будем укреплять мешкотарами, если понадобится, — сказал заместитель градоначальника.

Жандос Дуйсенгалиев рассказал, что говорят специалисты и будет ли паводок в 2025 году.

— Специалисты конкретно не могут сказать будет ли паводок, но уровень реки Жайык по сравнению с прошлым годом на 1,5-2 метра выше. Как нам сказали в «Казгидромете» и «Казводхозе» многое зависит от зимнего периода. В прошлом году были дожди, а затем резкое понижение температуры, морозы. Все это повлияло на промерзание почвы, если такая ситуация повторится этой зимой, то мы должны готовится к паводкам. Но также на паводок влияет ситуация с российскими гидросооружениями, водохранилищами. Думаю, российские специалисты не допустят ещё одного подтопления Оренбурга и Орска. Мы по своей части, дамбы которые возвели из грунта немного укрепляем на 1,5 -2 метра в высоту, чтобы уже они там были капитально, — пояснил замакима.

Член общественного совета Уральска Алла Злобина отметила, что люди жалуются на то, что мешкотары с мелом остались по Старичке и им приходится дышать этой пылью.