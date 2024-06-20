В Уральске строят 456 домов для семей, пострадавших от паводка

В акимате Уральска сообщили, что в микрорайоне Жулдыз, а также в посёлках Зачаганск и Деркул строят жилые дома для семей, чье единственное жилье затопило и его признали непригодным для дальнейшего проживания. Строительством домов занимаются 29 местных строительных компаний.

— Эти дома для многодетных семей, инвалидов и других категорий семей, пострадавших от наводнения. Также продолжают приобретать квартиры для дачников Уральска. Всего приобрели более 600 квартир, ключи от половины из них уже вручили пострадавшим от паводка семьям, — пояснили в акимате.

19 июня аким области Нариман Турегалиев встретился с руководителями строительных компаний и поручил уделить особое внимание качеству жилья и срокам завершения работ.

- Строительство домов для пострадавших от паводка находится непосредственно на контроле Главы государства. Мы должны строить жилье максимально качественно. До 1 сентября строительные работы должны быть завершены, чтобы жители могли заселиться в свои дома, - сказал Нариман Турегалиев.

Аким области поручил своему заместителю Тлепбергену Каюпову держать строительные работы на строгом контроле. Нариман Турегалиев отметил, что в настоящее время строительные работы ведут 30 местных компаний.

- Все компании, которые занимаются строительством – местные. Это, в свою очередь, приводит к развитию конкуренции. Количество строительных компаний в регионе увеличится. Сегодня они начинают со строительства домов, а в будущем перейдут к возведению крупных социальных объектов, - сказал аким ЗКО.

Отметим, что в настоящее время в Уральске ведется строительство 456 домов для дачников, пострадавших от паводка.