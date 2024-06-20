Координатор участка Бекет 112 Алибек Семгалиев считает, что, если вода перельется, то ее уже не удержать, и она пойдет в сторону города, так как дальше дамб нет.

- За нашей дамбой стоят микрорайоны Жулдыз - 1, 2, 3, Коровник, поселки Аксай-2, Акжар-2, Талгайран, и эти населенные пункты могут пострадать. Вода в канале стоит уже более 20 дней, и она снизу продолжает разрушать дамбу. Несмотря на то, что поступление воды уменьшилось, тем не менее, с Ириклинского водохранилища она все еще продолжает идти. Это долгий процесс, и сколько он продлится никому неизвестно, - рассказывает Алибек Семгалиев.

По словам координатора, два с половиной месяца назад у него была поддержка со стороны жителей аулов и подрядных организаций.

- Но у всех своя работа, семьи, многие ребята уже ушли с объекта. Я сейчас запрашиваю у акимата помощи, чтобы организовать там дежурство. Нам приходится еще следить и за тем, чтобы собаки в поисках мышей не раскапывали ямы, как это произошло на днях. Псы в одном месте раскопали большую яму глубиной почти в два метра. И нам пришлось ее латать. Также я запросил у исполнительных органов технику, взамен той, которую предоставляла подрядная организация «АГП групп» (подрядчики покинули объект из-за разногласий с акиматом). Мне пока выделили три машины, с ними я и работаю. Но технику нужно увеличивать, рисковать нельзя. Ситуация с водой еще остается опасной, - считает координатор.

Не лишним будет отметить, что изначально, когда в районе Соколка компания «NСОС» начала работы, предполагалось, что вода должна была уйти по этому руслу в море. Но до моря она так и не дошла, как по другим руслам.

Компания, рывшая там канал, не довела его до моря, до которого осталось 40-50 км. По-видимому, при проведении геодезических работ предполагалось, что объем выполненных работ достаточен, чтобы вода по старому руслу ушла в море, но влага вышла за пределы канала и пошла по своему пути. Теперь, чтобы продолжить работы в затопленных районах, нужна специальная техника, которая сможет работать под водой.