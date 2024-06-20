Гендиректор компании ТОО «АГК групп» Асемгали Куанышев готовит иск в суд на акима Каиршахтинского сельского округа, который отказывается выполнять договоренности. Речь идет о 625 миллионов тенге за строительство дамбы протяженностью 16 километров во время ЧС, объявленного в городе Атырау. На участке Бекет 112, расположенного от канала Соколок, приблизительно в одном километре в сторону города Атырау, данный подрядчик вел работы два с половиной месяца.

- Мной был заключен договор с акимом Каиршахтинского сельского округа Шапхатом Калиевым на 16 км строительных работ на сумму 625 миллионов тенге. Мы работали там два с половиной месяца круглосуточно и возвели дамбу, протяженностью 18,5 километра, начиная с железнодорожного пути Доссорской трассы до берега реки Урал. На руках у нас есть все документы за подписью соответствующих органов: договор, акт выполненных работ, платежные ордеры. Согласно документам весь объем работы мы выполнили. 4 июня текущего года нам обещали выплатить всю сумму, в казначействе нам этот факт подтвердили. Время идет, а выплат нет, одни обещания. А на днях на объект приехали аким района Шапхат Калиев, аким города Атырау Шакир Кейкин, которые заявили, что заплатят только за 6 км выполненных работ. При этом никаких обоснований о своем решении они не привели, - рассказал гендиректор подрядной организации.

По словам Куанышева, они работали там круглыми сутками, спасая город от затопления.

- Моя техника и люди работали в селе Алмалы, в 17 ауле, на участке Бекет 112. В общей сложности были задействованы 33 машины, на свои деньги я приобрел экскаватор. Кроме своей техники под свою ответственность арендовал 10 машин у других компаний. И теперь, когда весь объем работы выполнен, и именно наша дамба держит воду от затопления, акимат отказывается платить, - возмущается подрядчик.

В настоящее время гендиректор ТОО написал письма сельскому акиму Калиеву и главе Атырау Кейкину, но ответа пока не получил.

- Сейчас я оформил все бумаги, и отправил их в государственные органы: в агентство по противодействию коррупции, МВД РК, дело готовится в суд на акима Каиршахтинского сельского округа Калиева. Я намерен до конца бороться за свои права, - прокомментировал свои дальнейшие действия Куанышев.

Между тем, аким Каиршахтинского сельского округа Шапхат Калиев данную ситуацию никак не комментирует. Однако пресс-служба акима города Атырау в свою очередь сообщила, что по этому вопросу сейчас ведется разбирательство.

- Вместе с ТОО «АГП групп», которая предоставила 11 машин на строительство дамбы участка Бекет 112, работало еще четыре компании, которые предоставили 20 единиц строительной техники на спонсорской основе. Поэтому на сегодняшний день городской акимат рассматривает, кто на каком участке работал, какая и чья техника была задействована. Полная информация будет предоставлена после всех расчетов, - дала ответ пресс-служба городского акимата.

Однако генеральный директор «АГК групп» Асемгали Куанышев утверждает, что по согласованию с акимом сельского округа Калиевым, он арендовал два гусеничных экскаватора «KOMATSU РС300-8MD» у ИП «Нур Аспан» и заплатил 7 миллионов 200 тенге (договор и платежный ордер предоставлен).

- Данное платежное поручение и договор аренды был отправлен Калиеву. Также экскаваторы были арендованы у ТОО «Евробетон», ТОО «Каз Строй сервис», на них работали мои операторы, и машины мы тоже заправляли сами. Все документы у нас есть. А техника, о которой говорит акимат, в основном работала на других участках: в Акжаре, Аксае, Новокирпичном. Поэтому из 18,5 км, мы подписали договор только на 16 км. Шапхат Калиев прекрасно об этом знает, - пояснил Куанышев.



