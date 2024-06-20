Президент подписал закон о массмедиа

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О масс-медиа», сообщает Акорда. В новый закон вошли основные положения законов «О средствах массовой информации» и «О телерадиовещании», которые признаются утратившими силу. В закон ввели новые положения: Введено новое, более широкое понятие «масс-медиа», которое включает в себя не только средства массовой информации, но и интернет-ресурсы.

Предусмотрено создание Единой медиаплатформы, на которой будет реализовываться государственная информационная политика, включая предоставление грантов для негосударственных СМИ, аккредитацию журналистов при государственных органах и организациях посредством упрощенного порядка аккредитации (автоматизированный процесс выдачи аккредитационных карт) и другие функции.

Установлены дополнительные правовые гарантии для журналистов. Введено понятие «особый статус журналиста», под которым понимается статус журналиста, предусматривающий защиту его прав и свобод, расширенные права при поиске, запросе, получении и распространении информации, а также иные особые права, установленные законом «О масс-медиа».

Установлен срок исковой давности по требованиям, предъявляемым к СМИ об опровержении сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, в виде одного года со дня опубликования таких сведений в СМИ.

Усовершенствован порядок аккредитации представительств иностранных СМИ и их журналистов.

Сокращён срок рассмотрения запросов СМИ с семи до пяти рабочих дней, что позволяет журналистам получать необходимую информацию в кратчайшие сроки, тем самым сохраняя актуальность информационной повестки дня.

В целях саморегулирования деятельности СМИ законом предусмотрено создание общественно-профессиональных советов, которые могут быть организованы как на республиканском, так и на региональном уровнях. Основной функцией этих советов является разработка Этического кодекса журналистов.

Усовершенствованы механизмы финансирования государственной информационной политики путем внедрения грантового финансирования.

В целях защиты интересов национального телерадиовещания увеличен еженедельный объём отечественных теле-, радиопрограмм на государственном языке с 50% до 60%.

Аналогично в еженедельном объёме увеличен объем количества отечественных телепрограмм и музыкальных произведений казахстанских авторов (исполнителей и отечественных радиопрограмм) с 2025 года – 55%, с 2027 года – 60%.

Снижен с 20 % до 10% объём ретрансляции иностранных теле-, радиопрограмм на отечественных теле-, радиоканалах.

Установлен запрет на распространение и (или) размещение информации, пропагандирующей самоубийство, информации о способах и призывах к совершению самоубийства. Глава государства также подписал закон РК "О внесении изменений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам масс-медиа".