Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О масс-медиа», сообщает Акорда.

В новый закон вошли основные положения законов «О средствах массовой информации» и «О телерадиовещании», которые признаются утратившими силу.

В закон ввели новые положения:

  • Введено новое, более широкое понятие «масс-медиа», которое включает в себя не только средства массовой информации, но и интернет-ресурсы.
  • Предусмотрено создание Единой медиаплатформы, на которой будет реализовываться государственная информационная политика, включая предоставление грантов для негосударственных СМИ, аккредитацию журналистов при государственных органах и организациях посредством упрощенного порядка аккредитации (автоматизированный процесс выдачи аккредитационных карт) и другие функции.
  • Установлены дополнительные правовые гарантии для журналистов. Введено понятие «особый статус журналиста», под которым понимается статус журналиста, предусматривающий защиту его прав и свобод, расширенные права при поиске, запросе, получении и распространении информации, а также иные особые права, установленные законом «О масс-медиа».
  • Установлен срок исковой давности по требованиям, предъявляемым к СМИ об опровержении сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, в виде одного года со дня опубликования таких сведений в СМИ.
  • Усовершенствован порядок аккредитации представительств иностранных СМИ и их журналистов.
  • Сокращён срок рассмотрения запросов СМИ с семи до пяти рабочих дней, что позволяет журналистам получать необходимую информацию в кратчайшие сроки, тем самым сохраняя актуальность информационной повестки дня.
  • В целях саморегулирования деятельности СМИ законом предусмотрено создание общественно-профессиональных советов, которые могут быть организованы как на республиканском, так и на региональном уровнях. Основной функцией этих советов является разработка Этического кодекса журналистов.
  • Усовершенствованы механизмы финансирования государственной информационной политики путем внедрения грантового финансирования.
  • В целях защиты интересов национального телерадиовещания увеличен еженедельный объём отечественных теле-, радиопрограмм на государственном языке с 50% до 60%.
  • Аналогично в еженедельном объёме увеличен объем количества отечественных телепрограмм и музыкальных произведений казахстанских авторов (исполнителей и отечественных радиопрограмм) с 2025 года – 55%, с 2027 года – 60%.
  • Снижен с 20 % до 10% объём ретрансляции иностранных теле-, радиопрограмм на отечественных теле-, радиоканалах.
  • Установлен запрет на распространение и (или) размещение информации, пропагандирующей самоубийство, информации о способах и призывах к совершению самоубийства.

Глава государства также подписал закон РК "О внесении изменений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам масс-медиа".