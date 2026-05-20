Американские учёные в течение 43 лет наблюдали за образом жизни 130 тысяч человек и нашли простой способ защитить память. Рассказываем, какая ежедневная привычка снижает риск развития деменции на треть.

Ежедневное употребление умеренного количества кофе и чая способно существенно снизить риск развития деменции в пожилом возрасте. Американские исследователи в течение 43 лет наблюдали за образом жизни и здоровьем более чем 130 тысяч человек. Результаты этой масштабной работы, опубликованные в научном журнале JAMA, доказывают прямую связь между регулярным приемом кофеина и сохранением ясного ума.

Две-три чашки ради здоровья мозга

В масштабном эксперименте приняли участие почти 132 тысячи медицинских работников, за которыми ученые следили, начиная с сорокалетнего возраста. За десятилетия наблюдений проблемы с когнитивными функциями и деменция развились примерно у 8% участников.

Тщательный анализ медицинских карт показал, что люди моложе 75 лет, которые ежедневно получали около 250–300 мг кофеина, страдали от угасания функций мозга на 35% реже. В переводе на обычные порции эта защитная доза эквивалентна двум или трём стандартным чашкам заваренного кофе в день. Примечательно, что дальнейшее увеличение объемов напитка никакой дополнительной пользы уже не приносило.

Как именно кофеин спасает память

По мнению исследователей, чашка утреннего кофе защищает нервную систему сразу по нескольким направлениям. Кофеин эффективно блокирует аденозин - вещество, которое тормозит работу клеток и вызывает сонливость. Благодаря этому мозг дольше удерживает высокий уровень дофамина и ацетилхолина, отвечающих за память и концентрацию внимания, которые обычно первыми страдают при болезни Альцгеймера.

Кроме того, регулярное употребление кофеина снижает уровень внутренних воспалительных процессов и нормализует усвоение глюкозы. Предыдущие тесты также подтверждают, что у заядлых кофеманов в тканях мозга реже формируются так называемые амилоидные бляшки - токсичные белковые скопления, разрушающие память.

Чай против кофе без кофеина: в чём разница

Определенную пользу учёные нашли и в обычном чае благодаря высокому содержанию антиоксидантов, поддерживающих эластичность сосудов. Для достижения терапевтического эффекта достаточно выпивать одну-две чашки чая в день.

А вот любителям напитков с маркировкой "декаф" радоваться не стоит: у поклонников кофе без кофеина ухудшение памяти порой шло быстрее. Впрочем, авторы работы уточняют, что сам напиток здесь ни при чем. Чаще всего люди переходят на декаф вынужденно - из-за уже имеющихся проблем с сердцем, давлением или сном, которые сами по себе являются катализаторами деменции.

Где грань между пользой и вредом

Главный вывод исследования - строгое соблюдение умеренности. Чрезмерное увлечение стимуляторами наносит обратный удар по организму: нарушает фазы ночного сна, провоцирует скачки давления и усиливает тревожность, что крайне вредно для нейронов.

Также стоит учитывать, что финальная концентрация кофеина всегда зависит от сорта зёрен и способа заваривания. По этой причине эксперты здорового образа жизни рекомендуют ориентироваться на комфортное самочувствие и стандартные две чашки в день.