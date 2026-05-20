Сотрудники полиции Мангистауской области в ходе оперативно-профилактических мероприятий перекрыли канал незаконного оборота ценных биоресурсов и наркотиков. Как сообщает Polisia.kz, фигуранта задержали во время транспортировки очередной партии нелегального груза, когда он перевозил туши краснокнижной рыбы без каких-либо разрешительных документов.

- В рамках досудебного расследования при осмотре автомобиля были обнаружены и изъяты рыбы осетровых пород общим весом более 64 кг. В дальнейшем в ходе обыска по месту проживания дополнительно изъяты свыше 21 кг рыбы, электронные весы, а также наркотическое вещество - гашиш общим весом более 213 гр, - говорится в сообщении.

По факту браконьерства и незаконного хранения наркотических средств правоохранительные органы уже начали досудебное расследование. Вся изъятая контрабанда признана вещественным доказательством и приобщена к делу. Остальные подробности спецоперации, а также каналы сбыта ценной рыбы в интересах следствия не разглашаются.