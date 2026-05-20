Пыльные бури, грозы и сильная жара до +35 градусов ожидаются в четверг в западных регионах Казахстана.

По данным РГП "Казгидромет", в Западно-Казахстанской области 21 мая местами пройдут небольшие дожди с грозами, а днём поднимется пыльная буря с порывами ветра до 15-20 м/с. В Уральске осадков не прогнозируют, но днём также ожидается ветреная погода и высокая пожарная опасность. Температура ночью +12…+14 °C, днём +28…+30 °C.

В Атырауской области днём синоптики обещают дожди с грозами, а местами пыльные бури. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Атырау сохранится высокая пожарная опасность, днём также прогнозируют сильный ветер с пыльной бурей. Температура ночью +17…+19 °C, днём +32…+34 °C.

В Мангистауской области днём местами пройдут дожди с грозами, а ночью и утром возможен густой туман. Сохранится и высокая пожарная опасность. В Актау также ожидается туман ночью и утром. Температура ночью +16…+18 °C, днём +23…+25 °C.

В Актюбинской области в течение дня прогнозируют дожди и грозы. Местами пыльные бури и ветер с порывами до 23 м/с. Также сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе в четверг днём обещают дождь с грозой и ветер с порывами до 15-18 м/с. Температура ночью +15…+17 °C, днём +21…+23 °C.