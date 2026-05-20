Чиновникам гарантируют регулярный пересмотр окладов, оплату сверхурочных часов, льготную ипотеку и введут ежегодный наркоконтроль для руководителей.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал пакет законов, меняющих правила работы государственного аппарата и систему социальной защиты служащих. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды. Одной из основных норм станет обязательный пересмотр и индексация заработных плат чиновников, которую государство теперь обязуется проводить как минимум раз в три года.

Новый документ значительно расширяет социальный пакет для госслужащих. Сотрудники получат доступ к льготным ипотечным программам, а их дети - право на внеочередное зачисление в государственные детские сады. При служебном переезде в другой город ведомства полностью оплатят расходы на аренду жилья и транспортировку вещей. Для ветеранов службы со стажем более 25 лет и государственными наградами предусмотрена единовременная выплата при выходе на пенсию.

Условия труда и оплата переработок

Закон строго регламентирует рабочий график. Стандартная рабочая неделя составит 40 часов (для сотрудников с инвалидностью I и II групп - 36 часов). Документ жёстко гарантирует обязательную денежную компенсацию за любые сверхурочные часы и начисление дополнительных дней к отпуску за выслугу лет. Кроме того, вводятся правила отзыва из отпусков, а за возвращение неотработанных авансов разрешат удерживать часть оклада.

Процесс отбора кандидатов полностью оцифруют с помощью системы eQyzmet. При этом профильные специалисты смогут временно занимать вакантные должности без конкурса на срок до одного года - этот период официально пойдет в общий стаж. Для защиты интересов сотрудников и рассмотрения их жалоб расширяются полномочия уполномоченных по этике.

Новые запреты и проверки на наркотики

Реформа усиливает требования к дисциплине. Чиновникам запретили отказывать гражданам в госуслугах по формальным или надуманным предлогам. Дисциплинарные комиссии теперь обязаны учитывать смягчающие обстоятельства, а срок взыскания составит от двух до шести месяцев. При этом утвержден четкий список проступков, за которые грозит немедленное увольнение.

Наконец, серьезные изменения коснулись безопасности. Для должностей с высоким уровнем ответственности вводятся обязательные тесты на употребление наркотиков, а руководящий состав ведомств обязан проходить такие медицинские проверки ежегодно.