За год услуги по организации досуга в нашей области подорожали сразу на 16,4%. Больше всего бьют по карману детские аттракционы и заказ тамады.

Аналитики портала Finprom подсчитали, во сколько казахстанцам обходятся праздники и семейные выходные. Оказалось, что сфера развлечений переживает настоящий бум, но вместе с ростом спроса взлетели и ценники. По итогам апреля 2026 года отдых и досуг в стране подорожали в среднем на 12,5% по сравнению с прошлым годом.

Западно-Казахстанская область оказалась в числе "антилидеров". Наш регион вошел в топ-5 по самому высокому росту цен. Расходы западноказахстанцев на развлечения выросли сразу на 16,4%. Сильнее ценники подскочили только в Алматинской (на 38,1%), Абайской (на 21,4%), Карагандинской (на 18,7%) и Павлодарской (на 18,1%) областях. Меньше всего инфляцию ощутили в Туркестанской области - там цены поднялись всего на 1,5%.

В чеках за выходные и праздники сильнее всего изменились две позиции:

Детские аттракционы - развлечь ребенка в парках стало дороже на 15,9%;

Организация торжеств (услуги аниматоров, ведущих, тамады, шоу и фейерверки) - выросли в цене на 9,6%.

А вот уроки музыки для детей подорожали умеренно - всего на 3,5%.

При этом аналитики отмечают: несмотря на дороговизну, развлекаться казахстанцы меньше не стали. Объём услуг в этой сфере за год вырос почти в полтора раза (на 45,7%). Растет и количество мест, где можно оставить деньги. В Казахстане стало больше парков развлечений (254 объекта), игровых автоматов и аттракционов.

Правда, ЗКО не может похвастаться обилием таких мест. Лидерами по количеству парков и развлекательных площадок остаются Шымкент, Алматы, Астана, а также Алматинская и Карагандинская области. Меньше всего каруселей и игровых зон зафиксировано в Улытауской области.