Парламент Казахстана окончательно утвердил конституционные законы, которые закрепляют создание однопалатного Курултая, вводят пост вице-президента и наделяют особым статусом Қазақстан Халық Кеңесі.

Парламент Казахстана принял во втором, финальном чтении пакет конституционных законов, которые юридически закрепляют масштабную реформу системы государственного управления. Новые документы разработаны в рамках реализации положений обновленной Конституции, за которую казахстанцы проголосовали на республиканском референдуме 15 марта 2026 года. Реформа кардинально меняет структуру законодательной власти и перестраивает баланс сдержек и противовесов между госорганами.

Полномочия президента и появление новой должности

Конституционный закон "О президенте Республики Казахстан" подтверждает статус главы государства как высшего должностного лица и гаранта единства народа. Из текста исключили нормы о внеочередных выборах, детально зафиксировав стандартные процедуры избрания, присяги и работы. Президент сохраняет за собой право единолично назначать ключевых силовиков и руководителей высших институтов, включая Генпрокурора, глав КНБ, Конституционного суда, Нацбанка, ЦИК и Высшей аудиторской палаты. По рекомендации Высшего судебного совета он также утверждает председателя Верховного суда.

Главной новацией госаппарата станет появление официального института вице-президента. Согласно документу, вице-президент будет представлять главу государства на переговорах и при взаимодействии с парламентом, правительством и другими ведомствами. Назначать его, как и премьер-министра, судей Конституционного суда, членов ЦИК и Высшей аудиторской палаты, президент сможет только по согласованию со сформированным парламентом.

Каким станет новый парламент - Курултай

Закон "О Курултае" официально закрепляет переход Казахстана к однопалатной структуре высшего законодательного органа. Новый парламент будет состоять из 145 депутатов, чьи полномочия рассчитаны на пять лет. Законодательство впервые четко прописывает правила формирования парламентского большинства и оппозиции, регламентирует депутатскую этику и наделяет мандаты особым статусом.

Депутаты Курултая получат право избирать судей Верховного суда по президентскому представлению, а также снимать неприкосновенность с судей Верховного и Конституционного судов. Взаимодействие с исполнительной властью тоже изменится: Курултай будет согласовывать министров и заслушивать отчеты Кабмина, а правительству отвели ровно три месяца на выдачу заключений по депутатским законопроектам, требующим бюджетных трат.

Қазақстан Халық Кеңесі - голос общественности с правом писать законы

Третьим фундаментальным документом стал закон "О Қазақстан Халық Кеңесі". Этот институт получил статус высшего конституционного консультативного органа. Его главная задача - обеспечивать прямой диалог между властью и гражданским обществом. Примечательно, что он наделяется правом законодательной инициативы: сможет разрабатывать проекты законов и напрямую вносить их на рассмотрение в Курултай, а также инициировать всенародные референдумы. Кроме того, на этот орган возложили проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Состав Қазақстан Халық Кеңесі сформируют по принципу равного баланса сил. В него войдут по 42 представителя от трех ключевых направлений: этнокультурных объединений, неправительственного сектора (НПО и общественные организации), а также местных маслихатов и общественных советов. Руководить работой органа будет Сессия, для точечных вопросов создадут профильные комитеты, а аналитическую и техническую поддержку обеспечит отдельный новый госорган - Секретариат Қазақстан Халық Кеңесі.