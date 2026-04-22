Пока одни ругают гаджеты за "цифровое слабоумие", ученые находят обратную связь. Исследования подтверждают: умеренный серфинг в сети тренирует мозг лучше кроссвордов. Рассказываем, как смартфон становится барьером на пути к потере памяти.

Долгое время считалось, что гаджеты и соцсети лишь "разжижают" мозг. Однако последние данные, опубликованные в South China Morning Post, доказывают обратное: регулярное использование интернета в зрелом возрасте может стать мощным барьером на пути к деменции.

Почему мозг любит онлайн-серфинг?

В отличие от пассивного просмотра телевизора, интернет требует от нас постоянного включения. Поиск информации, оплата счетов, общение в мессенджерах и даже построение маршрута на картах - всё это заставляет мозг работать в режиме активного принятия решений. Исследователи подчеркивают: когнитивные способности работают как мышцы, и освоение новых интерфейсов действует на них как полноценная тренировка.

3 привычки для "прокачки" мозга в сети:

Осваивайте новые сервисы. Не зацикливайтесь на одном приложении. Пробуйте онлайн-банкинг, записывайтесь к врачу через порталы или начните учить язык в специальном сервисе. Каждый новый алгоритм действий - это новые нейронные связи. Ищите, а не просто потребляйте. Вместо бесконечного пролистывания ленты старайтесь чаще гуглить ответы на вопросы, которые возникают в течение дня. Процесс самостоятельного поиска информации - лучшая зарядка для интеллекта. Оставайтесь на связи. Общение в сети помогает избежать социальной изоляции. Для людей зрелого возраста одиночество - один из главных факторов риска развития когнитивных нарушений, а мессенджеры помогают поддерживать контакт с миром.

Правило "золотой середины"

Несмотря на очевидную пользу, проводить в сети 24 часа в сутки не стоит. Исследования показывают, что благотворный эффект максимально выражен при умеренном использовании - от 30 минут до 2 часов в день. Чрезмерное увлечение цифровым миром может дать обратный эффект из-за роста тревожности и проблем со сном.