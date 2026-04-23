Родители 12 детей увидели на видеозаписях, как няня и воспитатель раздают подзатыльники трехлетним воспитанникам.

В городе Шалкар Актюбинской области разгорается скандал в одном из детских садов. Родители сразу 12 малышей обвинили сотрудников учреждения в рукоприкладстве. Как сообщает "31 канал", доказательствами стали записи с камер видеонаблюдения, установленных в группах.

На записях видно, как две сотрудницы - воспитатель и няня - ведут себя агрессивно по отношению к трехлетним детям. Вместо заботы малыши получали подзатыльники и грубые толчки. Возмущенные родители, увидев эти кадры, обратились с коллективной жалобой к руководству садика и в управление образования.

В отделе образования Шалкарского района подтвердили: инцидент не остался без внимания. В настоящее время по данному факту ведется всестороннее расследование.

- Администрация учреждения и уполномоченные органы оперативно приступили к проверке. Воспитатель и няня временно отстранены от работы до завершения расследования. Если нарушения подтвердятся, будут приняты строгие меры в соответствии с законом, - заверили в ведомстве.

Сейчас полиция и чиновники выясняют все обстоятельства произошедшего. Результаты проверки определят, понесут ли сотрудники уголовную или административную ответственность.