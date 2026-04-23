В Казахстане отмечают Национальный день книги.

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к соотечественникам, подчеркнув, что, несмотря на глобальную цифровизацию, любовь к литературе возвращается в моду, особенно среди молодежи, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил, что сегодня книжная индустрия меняется, но суть остается прежней - книга остается главным инструментом формирования ценностей.

- Поздравляю всех соотечественников с Национальным днем книги! В современную эпоху книжное дело переживает масштабную трансформацию, но книги по-прежнему остаются надежным путеводителем в мир духовно-нравственных ценностей. Вижу, что культура чтения книг, будь это классические художественные произведения или публикации, освещающие наиболее актуальные проблемы современности, постепенно возвращается и даже вновь становится популярной тенденцией, в том числе в молодежной среде. Культура чтения как общепризнанный показатель высокого качества нации должна оставаться неотъемлемой частью поведенческого кода нашего народа в условиях тотальной цифровизации и доминирования Искусственного Интеллекта, - написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Instagram.

Также стало известно, что в ближайшие две недели президент подпишет специальный Указ. Документ закрепит конкретные меры по популяризации чтения в стране.

Власти планируют создать условия, при которых Казахстан станет по-настоящему интеллектуальной нацией. Ожидается, что указ затронет как поддержку книгоиздателей, так и развитие современной библиотечной системы по всей республике.