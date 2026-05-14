Полицейские Кызылординской области раскрыли тяжкое преступление, совершенное еще в 2012 году. Как сообщает Polisia.kz, восстановить справедливость удалось благодаря кропотливой работе следственной группы, которая спустя годы нашла ключевого свидетеля трагедии.

События развернулись в октябре 2012 года в посёлке Жосалы. Во время массовой драки несовершеннолетний получил ножевое ранение; врачи районной больницы пытались спасти подростка, но он скончался, не приходя в сознание. Тогда следствие зашло в тупик: несмотря на то, что всех участников конфликта установили сразу, прямых доказательств и очевидцев поножовщины найти не удалось.

- В текущем году благодаря кропотливой работе следственно-оперативной группы удалось установить важного свидетеля и восстановить полную картину произошедшего. В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские вышли на подозреваемого. Им оказался один из участников той драки, который уже отбывал наказание за совершение другого тяжкого преступления. Для проведения необходимых следственных действий подозреваемый был этапирован в СИЗО города Кызылорда. Под тяжестью собранных доказательств он признался в содеянном. Установлено, что причиной преступления стали неприязненные отношения и конфликт между молодыми людьми. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, уголовное дело направлено в суд, - сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Руслан Назаров.

В МВД подчеркивают, что работа по "старым" делам ведется системно. Подозреваемый, который на момент разоблачения уже находился в местах лишения свободы за другое преступление, теперь предстанет перед судом по обвинению в убийстве 14-летней давности.