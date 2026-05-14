Жители Енбекшиказахского района обсуждают историю со школьником, которая, по словам его семьи, вышла далеко за рамки обычного дорожного происшествия. Родители мальчика утверждают, что после наезда подростки не только не вызвали помощь, но и силой увезли ребёнка с места инцидента, передает Mgorod News со ссылкой на телеканал “Astana.kz”.

По версии семьи, пострадавшего посадили в автомобиль и вывезли в безлюдное место, где удерживали около получаса. Родные заявляют, что всё это время на школьника оказывали психологическое давление и требовали никому не рассказывать о случившемся, угрожая последствиями.

Позже мальчика привезли в школу, представив произошедшее как обычный инцидент с мопедом.

Родители обратились в полицию, однако, по их словам, предполагаемые участники происшествия отрицают вину, а уголовное дело было закрыто. В результате всё ограничилось административным протоколом по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей и профилактической беседой.

Сейчас семья пытается добиться пересмотра ситуации и выяснить, почему инцидент с признаками наезда и незаконного удержания ребёнка не получил более жёсткой правовой оценки.