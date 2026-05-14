Снижение показателей средней заработной платы в первом квартале текущего года может быть связано с особенностями бюджетного периода и сезонными выплатами. Об этом 14 мая 2026 года на брифинге в Сенате сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев, передает zakon.kz.

Представители СМИ обратили внимание на свежие данные Бюро национальной статистики, согласно которым доходы граждан в начале года оказались ниже значений конца 2025 года.

По словам вице-министра, на итоговую статистику влияет целый комплекс факторов, включая премиальные выплаты, которые традиционно приходятся на завершение календарного года.

- На зарплату, вы же знаете, много факторов влияет. Все другие доходы, которые работодатель перечисляет, это потом доходы считаются. В том числе премия и другие выплаты. Возможно, это с начала самого бюджетного периода, - пояснил представитель ведомства.

Несмотря на озвученные предположения, точный структурный анализ причин просадки показателей в министерстве пообещали предоставить позже, после детального изучения данных статистиков.

- Я сейчас не могу вам ответить, с чем это именно связано. В Бюро национальной статистики, скорее всего, структурно скажут. Мы постараемся объяснить, почему в прошлом году немного больше было, - добавил вице-министр.

