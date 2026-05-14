Теперь жители и гости Атырау могут знакомиться с историко-познавательными достопримечательностями города прямо в кофейнях. На специально разработанных кофейных стаканах изображены знаковые места региона, а с помощью QR-кода жители и туристы могут получить подробную информацию об исторических объектах. Кроме того, доступны контакты гидов и скидки, предоставляемые гостиницами, сообщает Региональная служба коммуникаций.

Проект направлен на объединение культуры повседневного потребления с туризмом и популяризацию историко-познавательного потенциала Атырау. Таким образом, туристический бренд региона продвигается современным и доступным способом.

- На кофейных стаканах изображены такие уникальные места региона, как древнее городище Сарайшык, лотосовые поля, Нарынские пески, государственный природный резерват "Акжайык" и пешеходный мост, внесённый в Книгу рекордов Гиннесса, - пояснили в РСК.

Стаканы со специальным дизайном уже используются в кофейнях Lattea и Martins, расположенных на проспекте Сатпаева.

Новая инициатива реализуется туристским информационным центром Visit Atyrau при поддержке областного управления физической культуры, спорта и туризма.