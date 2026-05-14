Департамент АФМ по восточно-казахстанской области завершил расследование дела о выписке фиктивных счетов-фактур от имени компании "Усть-Каменогорск Инерт". Об этом сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что с июня по сентябрь 2023 года группа лиц организовала незаконный оборот бухгалтерских документов. Подставные сделки оформлялись на поставку запасных частей для тяжелой техники, которые фактически не отгружались.

- По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники преступной схемы, не намереваясь исполнять обязательства по заключенным гражданско-правовым сделкам, систематически выписывали бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники, - сообщили в АФМ.

Использование этих документов позволяло контрагентам необоснованно снижать налоговые обязательства по КПН и НДС.

- В преступную схему также была вовлечена сотрудник управления государственных доходов, которая оказывала содействие в оформлении фиктивных документов, необходимых для беспрепятственного прохождения налогового контроля, - уточнили в ведомстве.

По материалам дела, общая сумма обналиченных средств составила 356 млн тенге. Ущерб государству в виде неуплаченных налогов превысил 91 млн тенге. Для его возмещения судом наложен арест на три квартиры и автомобиль подозреваемых. Уголовное дело направлено на судебное рассмотрение.