Совещание прошло под председательством заместителя акима Уральска Арсена Губашева. В зале заседаний собрались представители полиции, отделов образования и опеки, чтобы детально разобрать каждый вопиющий случай.
На комиссии рассмотрели персональные дела подростков, которые уже успели попасть в поле зрения полиции. Среди основных проблем:
Систематические прогулы: дети долго не появляются в учебных заведениях.
Побеги из дома: самовольные уходы, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних.
Правонарушения: случаи, когда воспитательный процесс зашёл в тупик и перерос в нарушение закона.
Особое внимание уделили родителям, которые не занимаются воспитанием своих детей. Члены комиссии подчеркнули: игнорирование родительских обязанностей может привести к необратимым последствиям.
- В случаях, когда права и законные интересы ребенка систематически нарушаются, а родители уклоняются от своих обязанностей, комиссия вправе инициировать вопрос о лишении родительских прав в соответствии с законодательством, - отметили на заседании.
По итогам обсуждения Арсен Губашев дал ряд конкретных поручений государственным органам:
Усилить профилактику: выявлять группы риска на ранних стадиях.
Обеспечить безопасность: контролировать досуг подростков и их окружение.
Повысить ответственность: проводить разъяснительную работу с семьями, где ситуация близка к критической.
