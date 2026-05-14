В городском акимате прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На повестке дня - судьбы детей, оставшихся без присмотра, и родителей, забывших о своем долге.

Совещание прошло под председательством заместителя акима Уральска Арсена Губашева. В зале заседаний собрались представители полиции, отделов образования и опеки, чтобы детально разобрать каждый вопиющий случай.

На комиссии рассмотрели персональные дела подростков, которые уже успели попасть в поле зрения полиции. Среди основных проблем:

Систематические прогулы: дети долго не появляются в учебных заведениях.

Побеги из дома: самовольные уходы, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних.

Правонарушения: случаи, когда воспитательный процесс зашёл в тупик и перерос в нарушение закона.

Особое внимание уделили родителям, которые не занимаются воспитанием своих детей. Члены комиссии подчеркнули: игнорирование родительских обязанностей может привести к необратимым последствиям.

- В случаях, когда права и законные интересы ребенка систематически нарушаются, а родители уклоняются от своих обязанностей, комиссия вправе инициировать вопрос о лишении родительских прав в соответствии с законодательством, - отметили на заседании.

По итогам обсуждения Арсен Губашев дал ряд конкретных поручений государственным органам: