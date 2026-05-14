Депутаты сената на сегодняшнем пленарном заседании одобрили поправки в закон "О государственных наградах Республики Казахстан". Нововведения направлены на то, чтобы сделать систему поощрений более значимой и современной.

В наградной системе страны появятся три новых ордена:

"AL-FARABI": им будут отмечать выдающиеся достижения в сфере образования, науки и культуры.

"QOJA AHMET YASSAUI": эта награда предназначена для ученых и общественных деятелей, внесших вклад в укрепление государственности и гуманитарное развитие.

"Мейірім": специальный орден для тех, кто активно занимается благотворительностью и меценатством.

Помимо учреждения новых знаков отличия, депутаты ввели важное ограничение: теперь закон запрещает повторно присваивать человеку одно и то же почетное звание. Также обновленный документ уточняет правила награждения военнослужащих и сотрудников спецслужб орденами "Даңқ", "Айбын" и медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін".