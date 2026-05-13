Средняя заработная плата в ЗКО по итогам первого квартала 2026 года составила 387 694 тенге.

По данным Бюро национальной статистики, медианная зарплата в Казахстане по итогам первого квартала 2026 года составила 331 527 тенге. Это означает, что ровно половина работающего населения страны получает меньше этой суммы.

При этом среднемесячная номинальная зарплата (без учета малых предприятий) достигла 461 486 тенге.

Западный разрыв: ЗКО в роли аутсайдера

Ситуация в западных регионах страны остаётся неоднородной. Пока одни области удерживают лидерство, другие не дотягивают даже до среднереспубликанского уровня.

Западно-Казахстанская область: на фоне соседей выглядит аутсайдером региона с показателем 387 694 тенге, что значительно ниже среднего уровня по стране (461 тыс.).

Актюбинская область: также находится в "красной зоне" относительно средних цифр по РК с показателем 420 239 тенге.

Мангистауская область: удерживает статус одного из самых богатых регионов - 659 801 тенге.

Атырауская область: традиционный лидер с зарплатой в 652 950 тенге.

При этом самый активный рост доходов сейчас фиксируют не на западе, а в области Абай (+14,2%), Павлодарской (+12,4%) и Жетысуской (+12,2%) областях.

Кто выигрывает, а кто теряет

Согласно данным Бюро нацстатистики, только в нескольких сферах доходы реально обогнали рост цен:

Сельское, лесное и рыбное хозяйство: рост на 20,3%.

Финансовая и страховая деятельность: рост на 18,1%.

Промышленность: рост на 11,6%, что лишь минимально компенсирует инфляционные риски.

В наиболее уязвимом положении оказались бюджетники. Зарплаты в здравоохранении выросли всего на 7,0%, а в образовании - на 4,2%. С учетом инфляции это означает фактическое снижение уровня жизни учителей и медиков в начале 2026 года. Статистика подтверждает: по сравнению с концом 2025 года в Казахстане упали как номинальные показатели, так и уровень медианной зарплаты.