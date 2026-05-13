30 мая в парке «Астана» состоится гастрофестиваль «Ақтөбе – тарының астанасы» — праздник традиционной культуры и народной кухни, посвящённый одной из древнейших зерновых культур казахской степи.

Фестиваль откроется в 11:00 и продолжится до 17:00. Параллельно с гастрономической программой развернётся этнофестиваль «Әнім сенсің – Ақтөбе».

Гостей ждёт выставка более 50 блюд из пшена, ярмарка национальных продуктов и угощений, мастер-класс по приготовлению жента, горячие баурсаки и чай из самовара. На специальной площадке мастера из Уилского района познакомят посетителей с традиционными способами обработки пшена, а в экспозиции районного музея можно будет увидеть исторические экспонаты, связанные с этой культурой. Умельцы народного прикладного искусства представят изделия из кожи, войлока, дерева, шерсти и ювелирные украшения.

С 13:00 до 15:00 пройдёт круглый стол «Ақтөбе – тарының астанасы» с участием ведущих экспертов в области сельского хозяйства и агрономии. На обсуждение выносятся вопросы возрождения традиций выращивания пшена, продвижения его полезных свойств и развития аграрно-гастрономического потенциала